Politia Capitalei dat amenzi de 600.000 de lei, in ultimele trei zile, pentru nerespectarea masurilor anti-Covid

Politistii Capitalei si jandarmii au aplicat, in ultimele trei zile, peste 2.080 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 653.850 lei, in urma actiunilor de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.