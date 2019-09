Politia Capitalei solicita sprijinul cetatenilor pentru gasirea unei femei disparute. Este o vorba despre o tanara de 19 ani

politia capitalei tanara disparuta 19 ani 1

Politia Capitalei a solicitat sprijinul bucurestenilor pentru a gasi o tanara de 19 ani care a plecat marti de la domiciliul sau din sectorul 3 si nu s-a mai intors pana in prezent. Potrivit DPMB, pe tanara o cheama Corina-Maria Alexe. Ea prezinta urmatoarele semnalmente: inaltime 1,65 m, greutate 60 kg, par saten inchis cu fir drept, lung, ochi caprui, fata ovala.

Politia Capitalei cauta o tanara de 19 ani data disparuta

Printre semnalmentele particulare ale Corinei se numara si un tatuaj pe bratul stang, care reprezinta o clepsidra de culoare alb-negru. De asemenea, la data disparitiei purta geaca din piele scurta de culoare neagra, fusta culoare neagra din stofa si botine negre. „Cei care au vazut-o sau pot oferi detalii sunt rugati sa anunte Politia Capitalei, apeland numarul unic de urgenta 112″, se arata intr-un comunicat al DGPMB, citat de Agerpres.

Acest caz vine la cateva ore dupa ce autoritatile din Targu Jiu au anuntat ca au gasit-o pe fetita de 13 ani dupa doua zile de cautari. Roberta Gabriela, in varsta de 13 ani, a fost gasita iar tanara „nu a fost victima niciunei infractiuni. Copila era in regula, nu prezenta niciun semn de violenta si a transmis ca nu a fost victima vreunei rapiri sau orice altceva”, arata IPJ Gorj.

Politia a inceput sa ia mai in serios situatiile de disparitii dupa toate cazurile din ultima perioada

Reactia prompta a politiei vine in contextul in care oamenilor legii le-a fost reprosat modul in care au procedat in cazul crimei de la Caracal, in special in ceea ce priveste disparitia Luizei Melencu, caz care a fost ignorat de politisti pana la scandalul pricinuit de crima Alexandrei Macesanu. De asemenea, un alt caz care a captat atentia este cel al fetitei disparute din Gura Sutii, Adriana – Mihaela, in varsta de 11 ani. Aceasta a fost gasita moarta pe camp, la 48 de ore de la semnalarea disparitiei sale. Criminalul ei, un olandez in varsta de 47 de ani, s-a sinucis.

