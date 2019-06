Politia din New York cere scuze pentru violente politiste impotriva comunitatii homosexuale in timpul revoltelor de la Stonewall din 1969

Şeful Poliţiei din New York a prezentat - pentru prima oară - scuze pentru violenţele poliţiştilor împotriva comunităţii homosexuale, în timpul revoltelor istorice de la Stonewall, în iunie 1969, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”Ceea ce s-a întâmplat nu ar fi trebuit să se întâmple. Acţiunile NYPD au fost o eroare, pur şi simplu”, a declarat joi James O'Neill, odată cu apropierea marcării unei jumătăţi de secol de la aceste revolte, care au reprezentat o cotitură în lupta pentru drepturile homosexualilor. NYPD Commissioner James P. O'Neill apologizes for 1969 raid on the Stonewall Inn, an incident that helped initiate the LGBT rights movement: "To the LGBTQ community that this would never happen in NYPD 2019." https://t.co/66WBRTe7NH pic.twitter.com/20IBstDFmJ (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); — ABC News (@ABC) June 6, 2019 ”Acţiunile şi legile erau discriminatorii şi tiranice, iar pentru asta îmi cer scuze”, a declarat el într-o conferinţă de presă consacrată măsurilor de securitate la numeroase evenimente organizate până la sfârşitul lui iunie, cu ocazia marcării celor 50 de ani. O serie de persoane şi organizaţii au îndemnat în ultimele zile poliţia să prezinte scuze, inclusiv numărul doi în Consiliul Municipal Corey Johnson, el însuşi homosexual, dar şi organizatorii Gay Pride. La 28 iunie 1969, membri ai comunităţii homosexuale manifestau împotriva uneia dintre nenumăratele descinderi ale poliţiei la Stonewall Inn - un cunoscut bar gay în cartierul Greenwich Village. Mobilizarea lor avea să marcheze începutul unei săptămâni de revolte şi naşter ...