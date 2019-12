Politia din Noua Zeelanda nu se asteapta sa mai gaseasca supravietuitori ai eruptiei vulcanice de pe White Island

Poliţia din Noua Zeelandă a anunţat luni că nu se aşteaptă să mai găsească supravieţuitori după erupţia vulcanică de pe White Island, care a făcut cel puţin cinci victime şi a rănit alte 20 de persoane, informează Reuters, potrivit Agerpres.

"Nu au mai fost reperate semne de viaţă în niciunul dintre punctele afectate", a anunţat Poliţia neozeelandeză după ce mai multe elicoptere şi aeronave au realizat o serie de misiuni de recunoaştere deasupra insulei în urma erupţiei de luni după-amiază."Poliţia crede că toate persoanele care ar fi putut fi luate de pe insulă în timp ce erau în viaţă au fost salvate în timpul operaţiunii de evacuare", precizează comunicatul Poliţiei din Noua Zeelandă.Cel puţin cinci persoane au murit, circa 20 au fost rănite, iar altele sunt date dispărute, luni, după erupţia ''neaşteptată, dar nu neobişnuită'' a vulcanului de pe White Island (Insula Albă) din nordul Noii Zeelande.

Potrivit Reuters, dintre cele aproximativ 50 de persoane prezente pe acea insulă - unele dintre acestea fiind turişti de pe vasul de croazieră ''Ovation of the Seas'' - 23 au fost salvate, însă altele erau încă pe insulă, unele dintre acestea chiar pe marginea craterului, cu câteva minute înainte de momentul erupţiei.



White Island se află la aproximativ 50 kilometri de coasta de est a Insulei de Nord, iar nori uriaşi de cenuşă au fost vizibili de pe principala insulă din Noua Zeelandă.



Potrivit vulcanologilor, norii de cenuşă au ajuns la o înălţime de până la 3.658 metri.



''Ovation of the Seas'' este o navă de croazieră cu 16 punţi deţinută de Royal Caribbean Cruises, cu o capacitate de aproape 5.000 de pasageri şi un echipaj de aproximativ 1.500 de persoane. Acesta se află în prezent în port în Tauranga, pe Insula de Nord, într-o croazieră care a început la Sydney la data de 3 decembrie.



Vulcanul de pe White Island este unul dintre cei mai activi din Noua Zeelandă.



Cea mai recentă erupţie letală a vulcanului de pe White Island a avut loc în anul 1914 când au murit 12 lucrători într-o mină de sulf.



Peste 10.000 de persoane vizitează vulcanul în fiecare an.



Vulcanul ''Whakaari'', aşa cum este numit în maori, este cel mai activ din Noua Zeelandă, cu o activitate vulcanică continuă în ultimii 150.000 de ani, potrivit GeoNet.



Aproximativ 70 de procente din vulcan se află în apă, aceasta fiind cea mai mare structură vulcanică din Noua Zeelandă.