Politia din Philadelphia anunța ca a prevenit un plan de atac armat vizand un centru de numararea voturilor in alegerile prezidentiale (VIDEO)

Poliţia din oraşul american Philadelphia a arestat doi bărbaţi, după ce a aflat că se pregătea un atac armat împotriva unui centru de numărare a buletinelor de vot în alegerile prezidenţiale, potrivit ziarului Philadelphia Inquirer, relatează AFP preluat de news.ro

Vezi și: Donald Trump Jr face apel la un `război total` în legătură cu acuzaţiile de fraudă lansate de tatăl său

Anchetatorii au trecut la acţiune joi seara (ora locală), după ce au primit o informaţie cu privire la deplasarea suspectă a unui vehicul marca Hummer, în care se aflau mai multe persoane înarmate cu puşti de asalt de tip AR-15.

Two armed men are arrested for driving from #Virginia to #Philadelphia in a Hummer and 'planning to attack convention center' where they are counting ballots #ElectionResults2020 https://t.co/4KSNRUsd1p pic.twitter.com/GmSBasncpA