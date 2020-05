Politia din Vietnam a confiscat 630 de kilograme de carcase de caini si pisici, descoperite intr-un autobuz

Poliţia rutieră dintr-o provincie situată în centrul Vietnamului a confiscat 630 de kilograme de carcase de câini şi pisici şi resturi de la alte animale, găsite într-un autobuz de pasageri, informează agenţia DPA care citează un raport al poliţiei emis joi.

Descoperirea macabră a fost făcută miercuri, după ce poliţia rutieră din provincia Nghe An a oprit un autobuz de pasageri care se deplasa între oraşele Ho şi Min City şi Hanoi, potrivit ziarului poliţiei, Cong An Nghe An, potrivit agerpres.ro.

Carcasele şi resturile de animale erau ambalate în cutii din polistiren şi emanau un miros neplăcut, a transmis poliţia.

Şoferul autobuzului, Dinh Minh Hieu, în vârstă de 42 de ani, nu a prezentat niciun document doveditor privind originea mărfii, astfel că poliţia a predat cutiile unui centru veterinar local.

Transportarea, uciderea, comercializarea şi consumul cărnii de pisici şi de câini sunt activităţi legale în Vietnam, astfel încât poliţia nu poate decât să amendeze şoferul autobuzului pentru că nu a putut prezenta documente doveditoare privind originea mărfii.

Atât carnea de câine, cât şi cea de pisică sunt considerate delicatese de mulţi vietnamezi.

Consumul de carne de câine în această ţară a atras critici şi campanii ale grupurilor pentru protecţia animalelor. Alianţa pentru Protecţia Câinilor din Asia estimează că 5 milioane de câini sunt omorâţi şi consumaţi anual în Vietnam.