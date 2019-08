Politia in alerta la Prahova! O tanara a disparut de acasa

politia 112 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii au fost sesizati ca o tanara in varsta de 31 de ani din comuna Barcanesti a plecat, marti, de acasa, politistii efectuand cercetari pentru depistarea ei, informeaza IPJ Prahova. "Marti, 6 august, in jurul orei 18,00, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Blejoi au fost sesizati despre faptul ca numita Andrada Mihaela Covaci , in varsta de 31 de ani, din comuna Barcanesti, ar fi plecat in mod voluntar de la adresa de domiciliu si nu a mai revenit. Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu in aceeasi zi, in jurul orei 11,00", precizeaza IPJ Prahova. Mobilizare a politistilor din Hunedoara si Caras-Severin pentru gasirea unei femei pe care fiul sau nu o putea contacta telef ...