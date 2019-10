Politia Locala Constanta, la bilant. Ce sanctiuni au aplicat agentii in aceasta vara (galerie foto)

În perioada sezonului estival 2019, lucrătoriidin cadrulau desfășurat activități de control în zona de plajă (până la limita cu orașu, pe zona de promenadă aîn Socazie cu care au verificat respectarea normelor rutiere, a celor legate de menținerea curățeniei, legalitatatea lucrărilor de construire din domeniul disciplinei în construcții, desfășurarea în condiții legale a activităților comerciale și a serviciilor de piață, respectarea normelor ordine publică, liniște și conviețuire socială, aplicându-se în total 3411 sancțiuni contravenționale după cum urmează:În Stațiunea Mamaia și pe sectoarele de plajă aferente au fost întocmite 209 note de constatare persoanelor juridice care își desfasurau activitatea comercială in locații care au fost verificate și din punctul de vedere al respectării prevederilor legale din domeniul disciplinei in construcții.Operatorilor economici le-au fost întocmite 183 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, în valoare de 180.000 lei, în conformitate cu prevederileprivind organizarea și funcționarea activităților comerciale și a serviciilor de piață, din care 63 au fost avertismente, cu dispunerea de măsuri complementare de remediere a aspectelor constatate.Au fost constatate 30 de fapte antisociale privind nemenținerea curățeniei pe domeniul public respectiv depozitarea unor deșeuri în alte locuri decât cele special amenajate, neîmprejumuirea cu panouri și plasă, neîntreținerea fațadelor, spălatul autovehicului pe domeniul public, fapte ce contravinprivind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiuluiPentru încălcarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 10.000 lei, dispunându-se sancțiuni complementare de oprire a executării lucrărilor de construcții, obținerea autorizației de construire pentru lucrările nelegal realizate, în caz contrar, desființarea lucărilor de contrucții efectuate în mod nelegal și aducerea imobilului la starea inițială.De asemenea, s-au efectuat măsurători de sonometrie, fiind intocmite 19 rapoarte de verificare, și au fost aplicate 6 sanctiuni contravenționale în conformitate cudinpentru sancționare faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice și o amendă contravențională în valoare de 30.000 lei pentru depășirea pragului fonic admis, în conformitate cuprivind protecția mediulului.Polițiștii locali au acționat pe sectoarele de plajă din Stațiunea Mamaia, în vederea combaterii comerțului ilicit, fiind aplicate 712 amenzi contravenționale în valoare de 334.200 lei pentru acte de comerț ambulant/neautorizat, dispunându-se măsuri complementare de confiscare a mărfurilor deținute în scopul vânzării în mod nelegal, în conformitate cu prevederile- privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite și 2 sancțiuni contravenționale pentru folosirea unui ponei în scop de agrement, fiind dispusă măsura complementară de confiscare a animalului de talie mică și culoare roșu- bun, care a fost predat în custodiaPe raza statiunii Mamaia și Satul de Vacanță în perimetrul aferent zonelor de promenadă de pe domeniul public al municipiului Constanța și în mijloacele de transport public persoane au fost aplicate 1047 sancțiuni contravenționale în valoare de 334.200 lei, din care 919 amenzi au fost constatate în conformitate cu prevedrileprivind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța pentru staționarea autoturismelor pe spațiul verde, camparea pe spațiul verde sau în alte locuri decât cele special amenajate, depozitarea unor obiecte și spălarea auvehiculului pe domeniul public, 39 abateri contravenționale au fost constatate pentru apelare la mila publică și consum de alcool într-un loc interzis, refuz de legitimare, nesupravegherea minorilor, tulburarea ordinii publice, în conformitate cu prevederilepentru sancționare faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice, 83 sancțiuni contravenționale pentru lipsa titlului de călătorie valabil pe mijloacele de transport în comun care deservesc liinilordin stațiune și 6 amenzi contravenționale pentru nesolicitarea eliberării unui nou document identitate, în conformitate cu prevederileprivind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.Concomitent cu aceste acțiuni de prevenire și combatere a unor fapte de natură antisocială, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice au acționat în scopul asigurării și menținerii siguranței traficului rutier în Stațiunea Mamaia, ocazie cu care au fost aplicate un număr de 1134 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 596.456 lei, după cum urmează:- 156 pentru opriri neregulamentare, în conformitate cu prevederileprivind circulația pe drumurile publice.- 259 pentru staționări neregulamentare, în conformitate cu prevederileprivind circulația pe drumurile publice.- 35 pentru ocuparea unui loc de parcare marcat corespunzător pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu prevederileprivind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.- 465 pentru ocuparea unui loc de parcare in parcările cu plata cu tarif orar fără achitarea tarifului de parcare sau după expirarea perioadei pentru care a fost făcută plata, în conformitate cu prevederileprivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanta.-212 pentru staționarea autoturismului pe spațiul verde sau cu această destinație, în conformitate cu prevederile art.9, pct 38 dinprivind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța.- 3 pentru nedeținerea autorizației de folosire a tramei stradale, în conformitate cu prevederile8 modificata prinprivind stabilirea impozitelor locale pentru anul 2019.-3 pentru nerespectarea prevederilorprivind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere.S-a dispus măsura ridicării a unui număr de 174 autovehicule, în scopul fluidizării traficului rutier și vizibilitatea acestora în zona trecerilor de pietoni sau a marcajelor rutiere.Același tip de activități specifice s-au derulat în sezonul estival pe sectoarele de plajă din Constanța, Faleza Cazinoului din zona penisulară și Portul Turistic Tomis, mijloacele de transport în comun aferente zonelor menționate anterior, ocazie cu care au fost aplicate 113 amenzi contravenționale în valoare de 56.500 lei pentru acte de comerț ambulant/neautorizat, dispunându-se măsuri complementare de confiscare a mărfurilor deținute în scopul vânzării în mod nelegal, în conformitate cu prevederile- privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, 34 de sancțiuni contravenționale pentru aruncarea/depozitarea de diverse ambalaje pe domeniul public, depășirea spațiului alocat parcării, arderea unor deșeuri/substanțe,răscolirea gunoiului din containere, staționarea autovehiculelor pe zone amenajate cu pavele ,în conformitate cu prevederileprivind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța, 38 amenzi pentru săvârșirea de acte/fapte obscene, tulburarea ordinii și liniștii publice, consum de alcool pe domeniul public, provocarea sau participarea la scandal în conformitate cu prevederilepentru sancționare faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice și 83 sancțiuni contravenționale pentru lipsa titlului de călătorie valabil pe mijloacele de transport în comun care deservesc liinilor RATC din zona peninsulară, în conformitate cu prevederilora serviciilor de transport public local.Lucrătoriiau avut onoarea să vă prezinte bilanțul sezonului estival 2019 de pe toată zona de plajă ( Modern până la limita cu orașul Năvodari) pe zona de promenadă a SPe această cale dorim să multumim persoanelor fizice sau juridice care au respectat și înțeles obligațiile și prevederile legale în vigoare la nivel național cât și a celor locale stabilite prin hotărâri aleScopulnu este acela de a-i amenda pe cetățeni sau de a –i împiedica să desfășoare anumite activități în limite legale, ci acela de a crea un climat de ordine și siguranță publică în municipiul Constanța.Numai împreună putem asigura un climat public civilizat în municipiul Constanța!Sursa foto: Poliția Locală Constanța