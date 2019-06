Politia Locala Constanta: Sute de sanctiuni, aplicate in minivacanta de Rusalii (galerie foto)

335 de sancţiuni contravenționale, în valoare de 77.430 lei au fost aplicate în minivacanța de Rusalii, de către lucratorii Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa din cadrul Primăriei Municipiului Constanta.În cadrul uneia dintre acțiunile tematice derulate pentru menținerea ordinii și liniștii publice în zona penisulară a municipiului Constanta ( Piața Ovidiu și Portul Tomis), în data de 15 iunie a.c, în intervalul 18.00-22.00, polițiști locali au legitimat 30 de persoane, iar pe o persoana au condus-o la sediul unității de poliție locală pentru stabilirea identitatii.Potrivit DGPL Constanța, oamenii legiii au întocmit 6 note de constatare agentilor economici care își desfasurau activitatea de alimentație publică pentru respectarea prevederilor HCL 427/2017 privind organizarea și funcționarea activităților comerciale și a serviciilor de piață si au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale, din care 3 amenzi în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 R pentru sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 2 H.C.L nr.184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța , 18 amenzi și 36 puncte de penalizare date în baza O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.În aceeași zi, în intervalul orar 06.00-22.00, s- au derulat, în mod succesiv, două acțiuni pe linia menținerii ordinii și siguranței publice in zone de inters public, parcuri, mijloace de transport in comun și piețe agroalimentare din municipiul Constanța, ocazie in care au fost legitimate 64 de persoane, 7 dintre acestea au fost conduse la sediul unității de poliție locală pentru identificare. Au fost aplicate 63 sancțiuni contravenționale, din care 10 amenzi pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 R pentru sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 10 amenzi pentru încălcarea H.C.L nr.184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța, 31 amenzi pentru încălcarea prevederilor Legii nr.92 / 2007 a serviciilor de transport public local, 2 amenzi pentru nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, 1 amendă pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor produselor din tutun modificată și completată cu Legea nr.15/2016 și 9 amenzi pentru încălcarea prevederilor Legii nr.12 - privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite.În data de 16.06.2019, în intervalul orar 06.00-14.00, a avut loc o altă acțiune de combatere a faptelor antisociale de natură să perturbe ordinea și liniștea publică in zona lăcașelor de cult, a cimitirelor, a unitățilot sanitare si a parcurilor.Au fost legitimate 31 de persoane și s -au aplicat 28 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.050 lei.Amenzile au fost date: 7 în conformitate cu prevederile în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 R pentru sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 4 în baza H.C.L nr.184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța, 12 în baza Legii nr.92 / 2007 a serviciilor de transport public local, 1 sancțiune în conformitate cu Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor produselor din tutun și 4 sancțiun în baza Legii nr.12 - privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite.În perioada aferentă minivacantei, polițiștii locali au desfășurat zilnic, acțiuni privind combaterea comerțului ilicit pe sectoarele de plaja din Stațiunea Mamaia și municipiul Constanta.Cu aceasta ocazie au încheiate 11 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției pentru acte de comerț ambulant.Comerciantilor ambulanți le-au fost dispuse măsuri complementare de confiscare a mărfurilor comercializate în condiții igienico sanitare improprii și / sau fără autorizație de proveniența sau comercializare.O parte dintre bunurile expuse la vânzare au fost distruse la fata locului de către contravenienți.De asemenea, in același timp au avut loc și alte activități tematice în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță pentru combaterea și prevenirea staționării autovehiculelor pe spațiul verde sau cu această destinație, parcări neregulamentare în zonele trecerilor de pietoni, dar și pentru prevenirea activităților de picnic în locuri interzise. Au fost sancționati conducătorii auto care au parcat neregulamentar pe spațiul verde din zona parcului Tăbăcărie, zona Vilei Sky sau Hotel Ramada, iar pentru cei care au staționat in zona trecerilor de pietoni a fost dispusă și masura ridicării autovehiculul.În ceea ce privește neîndeplinirea obligațiilor legale de către proprietarii de câini dintr-o rasa considerată agresiva/ periculoasa, oamenii legii au aplicat 2 sanctiuni contravenționale a câte 1500 lei, fiecare, din care una aplicată într-o zonă intens circulată de turiști, pe aleea de promenadă din zona Cazino, Stațiunea Mamaia.Acțiuni similare se vor desfășura în mod sistematic, în scopul prevenirii și combaterii încălcării normelor legale în vigoare.