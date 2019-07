Politia poloneza a retinut 25 de persoane dupa atacuri asupra participantilor la un mars pentru egalitate

Poliţia polone a reţinut 25 de persoane la Bialystok, după ce participanţii la un marş pentru egalitate, primul din acest oraş, au fost atacaţi, sâmbătă, de câţiva bărbaţi, relatează Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În filmuleţe postate pe Twitter pot fi văzuţi unii bărbaţi atacând participanţii la marş, inclusiv o femeie, şi scandând insulte anti-LGBT. Unii dintre atacatori purtau tricouri ale unor echipe de fotbal. Footage purportedly of violence from opponents of today's LGBT march in Białystok pic.twitter.com/qfEdB64vmm (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); — Notes from Poland (@notesfrompoland) July 20, 2019 Anul trecut, la un marş pentru egalitate la Lublin, activiştii LGBT au fost atacaţi de grupuri de bărbaţi care au fost dispersate de forţele de ordine folosindu-se gaze lacrimogene. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.