Politia Romana. Campanie de informare a fermierilor. Care este scopul acestui demers

Poliția Română, împreună cu Asociația Industriei de Protecție a Plantelor din România și cu reprezentanți ai asociațiilor de fermieri și agricultori, a inițiat o campanie de informare a fermierilor și operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu produse de protecție a plantelor cu privire la modalitățile în care se pot proteja de produsele contrafăcute și la măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja bunurile.Pentru a veni în sprijinul fermierilor, Poliția Română, prin Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în colaborare cu Asociația Industriei de Protecție a Plantelor din România (A.I.P.R.O.M.) și cu reprezentanți ai diferitelor asociații de fermieri și agricultori din România, a inițiat o campanie de prevenire care are ca scop informarea cu privire la pericolul rezultat din operațiunile neconforme și ilegale cu produse de protecție a plantelor contrafăcute.Campania are ca scop conștientizarea fermierilor și a operatorilor economici, care desfășoară operațiuni cu produse de protecție a plantelor, cu privire la riscurile generate de potențiala afectare a sănătății populaţiei și a mediului înconjurător, prin comercializarea, achiziționarea, depozitarea, utilizarea și eliminarea ilegală sau necontrolată a produselor de protecție a plantelor.Produsele și semințele contrafăcute pun în pericol sănătatea fermierilor, a consumatorilor, dar și mediul înconjurător. De la producții mai mici – atunci când eficiența produsului achiziționat este mai redusă decât cea a originalului, la pierderea totală a culturilor înființate și până la cazuri grave de intoxicare a consumatorilor.Analiza produselor contrafăcute a relevat doze mai mici de substanță activă decât cele specificate pe etichetă, precum și o substanță activă diferită de cea declarată pe etichetă. De asemenea, au fost identificați coformulanți cunoscuţi şi necunoscuţi care depăşesc limitele stabilite în documentaţiile ONU cu privire la Alimentaţie şi Agricultură (FAO).Alte metode de contrafacere vizează reutilizarea ambalajelor sau a recipientelor originale după folosirea conţinutului pentru a fi reumplute cu produse contrafăcute, precum și importul produselor în Uniunea Europeană prin diferite mijloace de transport, fără autorizaţie de comercializare şi vânzarea ulterioară sub numele producătorului original.Pentru evitarea situațiilor de risc, Poliția Română vă recomandă să:- Cumpărați produsele de la furnizori autorizați,- Solicitați factură și bon fiscal la orice achiziție,- Verificați termenul de valabilitate al produselor,- Cumpărați produse care conțin etichete scrise și în limba română,- Colectați și predați ambalajele produselor de protecția plantelor prin programul SCAPA al A.I.P.R.O.M.,- Verificați dacă ambalajele sunt sigilate în mod corespunzător,- Nu lăsați pesticidele la îndemâna copiilor,- Utilizați produsele conform instrucțiunilor de pe ambalaj,- Verificați situația operatorilor economici autorizați pentru comercializarea produselor de protecția plantelor pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Produsele de protecția plantelor lăsate nesupravegheate sau depozitate necorespunzător pot fi ținte pentru hoți. Depozitați-le într-un dulap sau o încăpere securizată, amplasată în zone bine luminate și permiteți accesul numai personalului autorizat și instruit. Personalul neinstruit nu trebuie să intre în contact cu produsele de protecția plantelor.De asemenea, este important să efectuați periodic inventarierea produselor de protecția plantelor din fermă și să mențineți zonele de depozitare îngrijite și bine organizate. Inspectați vizual depozitul și stocurile de pesticide din fermă pentru a identifica din timp semnele unei activități ilegale.