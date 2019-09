Politia Romana: Prevenirea si combaterea contrabandei cu tigari

În urma acțiunilor derulate de polițiștii români, în primele 8 luni ale acestui an, pentru combaterea contrabandei cu tutun, au fost înregistrate peste 1.800 de dosare penale, au fost capturate aproximativ 40.000.000 de țigarete și peste 28.000 de kg de tutun.Poliţia Română organizează și desfășoară acţiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității săvârșite în domeniul traficului, prelucrării și comerțului ilegal cu țigarete și a altor produse din tutun, în scopul diminuării impactului negativ asupra bugetului general consolidat al statului, depistării mecanismelor de funcționare a pieței legale și eliminării concurenței neloiale.La nivelul unităților teritoriale de poliţie fiind folosite, în principal, efective din structurile de investigare a criminalităţii economice, ordine publică, poliţie rutieră, poliţie transporturi şi combaterea criminalităţii organizate.Astfel, în urma acțiunilor derulate pentru combaterea contrabandei, în primele 8 luni ale anului 2019 au fost constatate 2.046 de infracţiuni, dintre care: 143 de infracţiuni de evaziune fiscală, 1.750 de infracțiuni prevăzute de Codul vamal și 153 de infracțiuni prevăzute de Codul fiscal, față de 2.419 de infracțiuni sesizate în aceeași perioadă a anului 2018, dintre care: 189 de infracțiuni de evaziune fiscală, 2.019 infracțiuni prevăzute de Codul vamal și 211 infracțiuni prevăzute de Codul fiscal.În primele 8 luni ale anului 2019, au fost înregistrate 1.844 de dosare penale, în care sunt cercetate 2.372 de persoane, fiind capturate 40.045.600 de țigarete și 28.215 de kg. de tutun vrac (echivalentul a 40.307.142 de țigarete), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost întocmite 2.165 de dosare penale, în care sunt cercetate 2.829 de persoane, fiind capturate 28.429.282 de țigarete și 6.724,50 de kg. de tutun vrac.Tototdată, în primele 8 luni ale anului 2019, au fost aplicate 2.604 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 3.000.000 de lei, iar în aceeași perioadă a anului 2018 au fost aplicate 2.962 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de aproape 2.300.000 de lei.Având în vedere acțiunile desfășurate pentru prevenirea și combaterea fraudelor în domeniul comerțului cu țigarete și produse din tutun, se constată existența unui nou trend, constând în achiziția, prelucrarea și în final comercializarea ilicită a tutunului prin intermediul serviciilor poștale, a cărui amploare este reliefată de capturile din această categorie, de peste 28 de tone de tutun, echivalent a 40.307.142 de țigarete, mai mare decât traficul „clasic” de țigarete.Din datele existente, rezultă că acțiunile întreprinse în ultima perioadă pentru combaterea acestui gen de criminalitate au contribuit la diminuarea nivelului pieței negre de țigarete, aspect confirmat de ultimul studiu Novel, conform căruia aceasta se situează în iulie 2019 la 13,7%, în scădere cu 3,6% față de luna ianuarie a acestui an, fiind totodată cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani.