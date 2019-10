Politia Romana, recomandari pentru soferi

Poliţia Română vă recomandă să vă planificaţi din timp călătoriile, să vă interesaţi de condiţiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmează să îl parcurgeţi şi să adaptaţi viteza de rulare la condiţiile de drum şi trafic.În localităţi sau în afara lor, dacă partea carosabilă este umedă ori acoperită de polei, gheaţă, zăpadă sau mâzgă, trebuie să circulaţi cu o viteză care să permită oprirea în siguranţă, având în vedere că distanţa de frânare în astfel de condiţii este mult mai mare.Evitaţi acţionarea bruscă a sistemului de frânare şi a mecanismului de direcţie, deoarece autovehiculul pe care îl conduceţi poate derapa. Folosiţi cu precădere frâna de motor atunci când rulaţi pe un carosabil alunecos. Nu efectuaţi depăşiri riscante!Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente rutiere nedorite, Poliţia Română recomandă conducătorilor de autovehicule să păstreze în mers o distanţă suficient de mare faţă de vehiculul din faţă, pentru a putea opri în condiţii de siguranţă!Folosiţi luminile de întâlnire și pe timpul zilei, mai ales în condiţii de vreme nefavorabilă.Curăţaţi în permanenţă farurile, blocurile de semnalizare, parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, asiguraţi buna funcţionare a ştergătoarelor de parbriz şi folosiţi corespunzător instalaţia de ventilaţie - climatizare!Utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei. De asemenea, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.În luna septembrie 2019, conform Calendarului de Activități al Organizațiilor Polițiilor Rutiere din Europa – T.I.S.P.O.L., sub coordonarea Direcției Rutiere, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere cauzate în principal de abaterile de natură a distrage atenția la conducere – „Focus on the road”.Au fost controlate 65.037 de autovehicule și aplicate 41.243 de sancțiuni contravenționale conform O.U.G. nr. 195 din 2002, privind circulația pe drumurile publice.Astfel, au fost aplicate 2.772 de sanțiuni pentru utilizarea telefonului mobil, 367 pentru alte activități de natură a distrage atenția și 10.385 pentru neportul centurii de siguranță.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanţa