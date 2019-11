Politia Romana si DIICOT: Perchezitii masive in ultimele doua saptamani. Zeci de kilograme de droguri, bani si arme, ridicate de politisti

Pe parcursul ultimelor două săptămâni, Poliţia Română și D.I.I.C.O.T. au efectuat 186 de percheziții pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Au fost indisponibilizate zeci de kilograme de droguri, bani, în lei și în valută, echipamente IT, arme și țigări de contrabandă.Astfel, în perioada 1 – 14 noiembrie a.c., polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au acționat pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic și consum ilicit de droguri și spălare de bani.Pentru probarea activității infracționale a 201 persoane, polițiștii și procurorii au organizat 63 de acțiuni operative, în cadrul cărora au fost efectuate 186 de percheziții domiciliare. În urma investigațiilor derulate, 71 de persoane au fost reținute sau arestate și 9 au fost plasate sub control judiciar.În urma acțiunilor, au fost confiscate 20 de hard disk-uri, 27 de laptopuri, 1 unitate centrală, 1 sistem informatic, 14 tablete, 2 sisteme DVR, 156 de telefoane mobile, 115 cartele SIM, 50 de medii de stocare și 28 de carduri bancare.Au mai fost ridicate 8 arme (de foc și cu aer comprimat), 176 de cartușe, 556.220 de țigări și 13 litri de alcool.Din categoria drogurilor, au fost confiscate 5.001 comprimate de ecstasy, 111,84 grame de amfetamină, 216 comprimate MDMA, 37 de grame de heroină, 9 doze de heroină, 86 de grame de hașiș, 399 de grame de cocaină, 147,01 grame de ketamină, 86.767,5 de grame de cannabis, 19 plante de cannabis, 3 doze de cannabis, 30 de semințe de cannabis, 12 grame semințe de cannabis, 9.710 grame de muguri cannabis, 100 de timbre de LSD, 99.901,7 grame de masă vegetală, 5,3 grame de substanțe psihoactive, 14 doze de substanțe psihoactive, 2 plicuri de substanțe psihoactive, 237 de comprimate, 23.650 de grame de khat, 5 cântare electronice și 9 grindere, transmite Poliția Română.De asemenea, au fost instituite măsuri asiguratori pentru sumele de 152.662 de lei, 53.360 de euro și 1.000 de euro falși, 200 USD și 530 de lire sterline.În activităţile desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti ai inspectoratelor de poliţie judeţene şi jandarmi.