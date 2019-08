Politia Rutiera din Constanta a intocmit dosare penale pentru soferi bauti sau fara permis

Trei bărbaţi şi o femeie, toţi constănţeni, s-au ales cu dosare penale, în perioada 12-14 august. Aceştia au fost fie depistaţi la volan sub influenţa băuturilor alcoolice, fie fără permis auto.La data de 12 august, în jurul orei 11.45, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, de 43 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Adamclisi, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 13 august, în jurul orei 13.15, poliţişti din cadrul Poliției municipiului Medgidia au depistat un bărbat, de 63 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Republicii din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Tot la data de 13 august, în jurul orei 18.50, poliţişti din cadrul Poliției orașului Ovidiu, împreună cu lucrători ai Poliției Locale, au depistat un bărbat, de 31 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 14 august, în jurul orei 07.30, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat o femeie, de 30 de ani, din județul Brașov, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, în localitatea Vama Veche, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, aceasta fiind condusă la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare penale.