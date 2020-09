Politia s-a autosesizat in cazul primarului PNL din Sangeorz-Bai care si-a umilit fetita, tinand-o dezbracata cu fata la perete si cu mainile ridicate, fortand-o sa-si ceara scuze

Primarul orasului Sangeorz-Bai si candidat pentru un nou mandat, sustinut de PNL, Traian Ogagau, a intrat in atentia anchetatorilor dupa ce si-a umilit fiica si a filmat-o in timp ce o pedepseste tinand-o dezbracata, in genunchi, cu mainile deasupra capului. Politia a anuntat ca s-a autosesizat in acest caz.