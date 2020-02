Politia si CNCD se autosesizeaza dupa evenimentele de la Ditrau. Antreprenorul Stefan Mandachi vrea sa-i angajeze pe cei doi sri lankezi

Inspectoratul de Politie Judetean Harghita a deschis un dosar penal, in cazul Ditrau, pentru infractiunile de incitare la ura sau discriminare, anunta Agerpres, iar Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat. Totodata, Stefan Mandachi, antreprenorul care a construit un metru de autostrada si care detine un lant de fast food-uri, vrea sa-i angejeze pe cei doi imigranti.

"Inca din zilele trecute, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita a fost inregistrat un dosar de cercetare penala fata de infractiunea de incitare la ura sau discriminare." a declarat Gheorghe Filip, inspector IPJ Harghita.

„Trebuie sa lamurim mai intai ce s-a intamplat, cum s-a intamplat si sa identificam eventualele persoane care se fac vinovate de savarsirea acestei fapte. Deocamdata infractiunea este cercetata in rem, asa a fost inregistrata, urmand ca aceasta sa aiba, e posibil, (…) un suspect, doi, zece sau chiar mai multi sau poate niciunul. Important este sa clarificam toate cauzele, toate imprejurarile, toate detaliile si toate aspectele legate de acest caz”, a declarat sambata purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, inspectorul Gheorghe Filip.

Potrivit Codului penal, pedeapsa pentru aceasta infractiune este de la sase luni la trei ani de inchisoare sau amenda, in functie de hotararea instantei.

CNCD s-a autosesizat

In acest caz s-a autosesizat si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, a declarat Csaba Astalosz, presedintele institutiei, pentru G4Media.

„Astazi, dupa declaratia si intentia reprezentantului sau reprezentantei brutariei de a modifica locul de munca al celor doi brutari sri-lankezi de pe linia de productie, la cuptoare, am propus Colegiului Director sa demaram o procedura de autosesizare, ceea ce se va intampla luni dimineata, sub aspectul unei presupuse fapte de discriminare pe criteriul de rasa, cetatenie, respectiv religie. Apreciem ca cei doi angajati au dreptul sa lucreze si sa nu se accepte incitarea la ura din partea angajatorului, adica sa sufere din cauza atitudinii locuitorilor din comuna in cauza”, a declarat presedintele CNCD, Asztalos Csaba, citat de Agerpres.

El a precizat ca mai exista o sesizare la CNCD „impotriva primarului din Ditrau, cu privire la declaratiile pe care le-a facut in legatura cu situatia din localitate”, plangere care a fost inregistrata vineri in institutie, analizandu-se posibilitatea transmiterii celor doua sesizari la IPJ Harghita, care a deschis un dosar penal in acest caz.

„Vom face o analiza juridica si (…) avand in vedere ca s-a deschis un dosar penal in rem la nivelul IPJ Harghita, vom analiza daca avem obligatia legala sa transmitem si aceste doua dosare, adica plangerea si autosesizarea, catre IPJ Harghita, pentru a fi analizate in cadrul acelui dosar si a se lua deciziile legale. De altfel, asa se si explica faptul ca noi, raportat la faptele si atitudinile locuitorilor din comuna Ditrau, nu am adoptat nicio autosesizare, pentru ca noi am apreciat ca sunt posibile fapte penale si nu intra in competenta de solutionare a CNCD, stiind si informatia ca exista un dosare deschis la nivelul IPJ Harghita”, a conchis Asztalos Csaba.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.