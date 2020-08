Politia Transporturi Constanta a desfasurat o actiune pentru prevenirea si limitarea raspandirii virusului COVID-19. O ambarcatiune, confiscata

La sfârșitul săptămânii trecute, polițiști din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța au desfășurat o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, în zona stațiilor CF, pe trenurile de călători, a fluviului Dunărea, cât și pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS Cov-2.

Polițiștii au legitimat aproximativ 270 de persoane, fiind aplicate 89 de sancțiuni contravenționale, dintre care 33 la Legea 55/2020, 35 la Legea 61/1991, 7 la O.U.G. 23/2003, 5 la O.U.G. 195/2002, 4 la H.G. 203/1994 și 3 la Legea 171/2010, în valoare totală de peste 61.000 de lei.De asemenea, au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, o ambarcațiune, un motor, 4 plase de pescuit tip monofilament, bunuri în valoare de 5.000 de lei.Totodată, polițiștii au întocmit 7 dosare de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj piscicol, conducere a unei ambarcațiuni de agrement fără brevet de conducător ambarcațiune și conducere sub influența băuturilor alcoolice.În județul Călărași, pe râul Bala, polițiștii S.R.P.T. au depistat 2 persoane care ar fi intenționat să pescuiască cu o plasă monofilament, în lungime de 120 de metri.Pe brațul Borcea, polițiștii au identificat un bărbat, de 42 de ani, din Călărași, care conducea o ambarcațiune de agrement neînmatriculată.Pe fluviul Dunărea, la km. 260, polițiștii au identificat un bărbat, de 38 de ani, din Ghindărești, care conducea o ambarcațiune de agrement fără a poseda brevet de conducător ambarcatiune și se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.