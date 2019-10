Politia Transporturi Constanta: Perchezitii la persoanele banuite de contrabanda si delapidare. Ce s-a descoperit (galerie foto+video)

Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța au pus în aplicare, în cursul zilei de ieri, 27 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Constanța și Călărași, în urma unei acțiuni de prindere în flagrant delict. Au fost ridicați peste 350.000 de lei, peste 100.000 de țigarete și 300 de grame de aur.Astfel, un bărbat, de 31 de ani, a fost depistat, ieri, 21 octombrie, în flagrant delict, pe apa fluviului Dunărea, în zona localității Ostrov, de către polițiști din cadrul Biroului Județean Poliție Transporturi Constanța, în timp ce ar fi primit 37.440 de țigarete de diverse mărci, fără a avea aplicate timbre de accizare românești.Din cercetări a reieșit faptul că doi membri de echipaj ai unei nave sub pavilion Ucraina ar fi valorificat, în mod repetat, motorină neaccizabilă și țigări fără timbre de accizare românești, către mai multe persoane, care le-ar fi comercializat ulterior la un preț mai mare.În urma acțiunii, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța au efectuat 27 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Constanța și Călărași.Au fost ridicați, în vederea confiscării, 365.900 de lei, 7.635 de euro, 40 de leva, 64.840 de țigarete, 2.660 de litri de motorină, 300 de grame de aur, 12 telefoane mobile, 4 motoare de barcă, 11 plase monofilament și o pompă de extragere a combustibilului.Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă, tăinuire și delapidare, pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.13 persoane au fost conduse la sediul S.R.P.T. Constanța pentru audieri. Dintre acestea, 7 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de mâine, să fie prezentate parchetului, cu propuneri corespunzătoare.Activitățile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Constanța, Tulcea, Călărași, Serviciului de Poliție Delta Dunării, Serviciului de Poliție Transporturi Maritime și jandarmilor din cadrul I.J.J. Constanța.Sursa foto&video: Poliția Română