Politica si arta. Influenta politica si ideologica asupra artei

Liga Studentilor (LS Iasi) are bucuria de a va invita la cea de a doua sedinta din acest an a Cenaclului Cultural "Aron Pumnul", care va avea loc marti, 23 aprilie ora 18:00 la Centrul De Invatare Uaic (str. Pinului nr. 2, in spatele Corpului B al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi). De data aceasta dezbaterea noastra va avea ca subiect arta si felul in care a fost influentata de catre politica de-a lungul timpului, de la arta culta, pana la cea populara. In multe epoci si regimuri politice, arta era cenzurata. Putem vorbi de o libertate a artistului? Cine sau ce influenteaza arta? Fie ca vorbim de artele plastice sa ...