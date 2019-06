Politicienii ieseni sunt de partea IT-istilor, in razboiul cu Ludovic Orban! Seful PNL a facut declaratiile dupa o seara in club? - FOTO

Maricel Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ludovic Orban a declarat r`zboi IT-i[tilor din Rom~nia! |ntr-o declara]ie cel pu]in iresponsabil`, liderul vremelnic al Partidului Na]ional Liberal a anuntat c` va cere impozitarea la maxim a celor care lucreaza in industria IT. Liderii politici locali au taxat derapajul lui Ludovic Orban si au anuntat ca vor sustine in continuare industria IT, prin acordarea unor facilitati. "Voi sustine fara rezerva facilitatile fiscale acordate de statul roman it-istilor.Cu atat mai mult cu cat in Iasi, sunt zeci de mii. Trebuie sa gandim solutii, sa sprijinim mediul de afaceri, oamenii de afaceri, cu legi si solutii corecte, nu eliminand facilitatile existente. Din nefericire, multi politicieni afirma ceva in cam ...