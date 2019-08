Politico: Ciolos si Kovesi, parte a planului lui Macron de a cuceri Europa cu ajutorul tarilor din Est

Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dinca, a fost invitatul lui Marius Tuca la emisiunea pe care acesta o modereaza la Mediafax. Aparatorul din oficiu a povestit ce le-a spus presupusul criminal de la Caracal anchetatorilor. Socant este ca neaga ca a violat-o pe Alexandra Macesanu, desi copila de 15 ani a spus la 112 ca a fost abuzata sexuala. Mai mult, Dinca a zis ca in prima noapte petrecuta in "casa groazei", adolescenta a dormit in acelasi pat cu el.