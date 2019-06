Politist atacat cu toporul. Agresorul, lasat in libertate

Topor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seria atacurilor brutale asupra politistilor continua! Doi agenti au fost amenintati cu toporul in mai putin de 24 de ore. Iar unul dintre agresori, un recidivist violent, a fost lasat in libertate. Procurorii au considerat ca omul nu este un pericol public, desi a mai fost inchis pentru tentativa de omor. Abia dupa mediatizare, au vrut sa il audieze, dar intre timp suspectul a disparut. Gabriel Cruceru, recidivist. Aseara, a batut mai multi localnici in fata unui magazin din sat. Atacatorul politistului a fost lasat in libertate Una dintre victime spune ca nu stie de ce a fost batuta si spune ca recidivistul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Oamenii au chemat politia, dar individul a riposta ...