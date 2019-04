Politist condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru uciderea unui muzician

Politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un fost politist din Florida a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat pentru uciderea unui tanar care astepta o masina de depanare pe marginea drumului. Nouman Raja este primul politist gasit vinovat pentru o crima comisa in timpul serviciului, in ultimii 30 de ani, scrie The Guardian. In octombrie 2015, Corey Jones, un muzician de culoare de 31 de ani, astepta masina de depanare pe marginea drumului, dupa ce autoturismul sau SUV se stricase. El a fost impuscat mortal de Raja, care se afla in timpul serviciului si plecase in urmarirea unui hot de masini. Potrivit anchetei, Raja nu s-a prezentat ca fiind politist, Nouman Raja, in varsta de 41 de ani, a fost dat afara d ...