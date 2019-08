Politist din Caracal, suspect intr-un dosar de proxenetism si camatarie

Un polițist din Caracal, ridicat în aprilie alături de alte persoane într-un dosar de trafic de proxenetism și cămătărie, a fost destituit din Poliție.Potrivit Poliției, motivul destituirii acestuia îl constituie abateri disciplinare de „comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probității profesionale a polițistului sau prestigiului instituției”, citează presa centrală.Decizia a fost luată după finalizarea cercetării prealabile a polițistului, declanșată în urma apariției a unor informații cu privire la posibila sa implicare într-un dosar penal.„Este vorba despre un dosar penal în care se efectuează cercetări, de către polițiști din cadrul S.C.C.O. Olt, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de criminalitate organizată, fiind efectuate mai multe percheziții domiciliare, inclusiv la locuința lucrătorului de poliție”, susține Poliția.Presa centrală informează că este vorba despre un polițist din Caracal, ridicat în aprilie alături de alte persoane într-un dosar de trafic de proxenetism și cămătărie.De asemenea, acesta a fost şi prezent în ancheta Luizei Melencu.Fostul polițist IPJ Caracal, neagă acuzațiile de proxenetism:„Destituirea mea din Poliție a fost pentru ce a apărut în presă. Voi urma calea legală. Eu sunt nevinovat”, a spus fostul polițist.„ Am calitatea de martor într-un dosar în care se fac cercetări. Nu am absolut nicio acuzație. Nu știu de ce presa a reținut aspectele respective. Dosarul este de cămătărie și șantaj. Cercetarea este din luna aprilie. În data de 3 aprilie au fost percheziții la domiciliul meu. De atunci am mai fost chemat la audieri la DIICOT. Eu nu am fost reținut, am calitatea de martor, nu am nicio acuzație în dosar”, a declarat fostul poliţist în presa centrală.„Am fost în fața casei lui Georghe Dincă pentru a fluidiza traficul. Noi am ajutat Biroul Rutier Caracal. Eu n-am păzit casa nimănui. Am fost de serviciu”, a mai spus el.Una dintre victime spune că a fost dusă în Germania, în Spania și Marea Britanie pentru a face prostituție.