Politist german, cercetat dupa ce a imobilizat un minor cu genunchiul pe gat, ca in cazul "George Floyd"

Germania a deschis o investigatie dupa aparitia unui video in care se vede cum un politist a imobilizat un minor punandu-i genunchiul pe gat, intr-un mod asemanator cazului afro-americanului George Floyd, a carui moarte prin sufocare in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis a provocat proteste de amploare impotriva rasismului si brutalitatii politiei din Statele Unite, transmite Reuters.