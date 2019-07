Politist, impuscat intr-o padure

politist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de luni, 29 iulie 2019, un politist aflat in concediu a fost impuscat in padurea de la Musetesti, Arges. Caz socant in Hargita! Un politist a fost batut pana a fost bagat in spital! Ce s-a intamplat Potrivit primelor informatii, barbatul se afla impreuna cu un prieten. La un moment dat s-a auzit o impuscatura, iar unul dintre ei a cazut la pamant secerat. Cel cu care era pe fondul de vanatoare nu a chemat ambulanta, ci a sunat un prieten care a venit si i-a luat cu masina, apoi a fost adus de catre acestia la spitalul din Arges unde a intrat in operatie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...