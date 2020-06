Politist in pijamale, fugind pe strazile din Targu Jiu. Barbatul a fost trezit de strigatele unei femei care era jefuita

Un politist din Targu Jiu, care dormea in prima sa zi de concediu, a fost trezit din somn de strigatele unei femei care era jefuita, chiar in apropierea locuintei sale. Politistul a luat-o la fuga, in pijamale, dupa suspect, pe care l-a prins dupa o urmarire printre blocuri. Cand a fost prins, suspectul a amenintat ca suna la Politie.