Politist local sanctionat pentru motive disciplinare

In data de 08 septembrie 2019, politistul local Z. A., planificat in serviciu schimbul 1, interval orar 06.00-14.00, a plecat direct in teren fara a mai participa la sedinta de instruire condusa de seful de serviciu desemnat la comanda. Existand suspiciunea ca politistul local ar fi sub influenta bauturilor alcoolice, conducerea Politiei Locale Iasi a solicitat un echipaj din cadrul Biroului Rutier pentru testarea cu alcooltestul. In urma controlului a rezultat o concentratie de 0.63 mg alcool pur in aerul respirat. Mentionam faptul ca politistul local a fost cercetat de 2 ori in cadrul comisiei de disciplina din cadrul institutiei, iar in ultima cauza, membrii comisiei au propus destituirea din f ...