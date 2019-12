Politist mort in accident de circulatie. Avea 22 de ani

Un polițist de 22 de ani şi-a pierdut viaţa într-un accident de circulaţie. În noaptea de marți spre miercuri, în timp ce se îndrepta spre Bistriţa, tânărul a intrat pe contrasens şi s-a izbit vilent cu mașina de un autobuz plin cu muncitori. Accidentul a avut loc pe drumul național 17, în localitatea Josenii Bârgăului, The post Poliţist mort în accident de circulaţie. Avea 22 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.