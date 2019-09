Politist surprins dormind la volanul masinii. Imaginile au fost intens dezbatute in mediul online - FOTO / VIDEO

Politist dormind in timpul programului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politist, somnoros! Un agent de la Politia Locala a unui oras din Maramures a fost filmat cand se odihnea... in timpul serviciului. Un sofer a vazut ca se relaxa in masina oficiala, trasa intr-o parcare de pe marginea soselei Baia Sprie - Cavnic, si a vrut sa aiba dovada ca nu intotdeauna oamenii legii sunt la datorie. Batausul Mircea Manolache loveste din nou! Circ in toata regula dupa ce a fost tras pe dreapta de politisti! A cautat scuze ca sa scape de amenda! In speranta ca poate sefii agentului vor vedea cum isi ocupa timpul subalternii lui, omul a postat imaginile pe . MAI a facut un anunt important despre pensii si salarii Daca ti-a placut articolul, te a ...