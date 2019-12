Politisti, condamnati definitiv pentru luare de mita, abuz in serviciu si fals intelectual

La data de 11.12.2019, Curtea de Apel București a hotărât condamnarea definitivă a 3 agenți de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman – Poliția municipiului Roșiorii de Vede – Biroul Rutier,astfel:Inculpatul Pîstae Mitică Ciprian, agent de poliție rutieră, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și abuz în serviciu la pedeapsa de 2 ani și 7 luni ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere, pe un termen de 4 ani cu obligația de a presta și muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria Roșiorii de Vede, pe o perioadă de 100 zile;Inculpatul Sionel Cornel Gabriel, agent de poliție rutieră, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și abuz în serviciu, la pedeapsa de 2 ani și 9 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere, pe un termen de 3 ani și 6 luni cu obligația de a presta și muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria Roșiorii de Vede, pe o perioadă de 100 zile;Tumbea Alexandru Ștefan agent de poliție rutieră, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual, la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere, pe un termen de 4 ani cu obligația de a presta și muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria Roșiorii de Vede, pe o perioadă de 100 zile.Totodată, ca pedeapsă complementară, instanța a dispus interzicerea mai multor drepturi ale inculpaților printre care și acela de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-au folosit pentru săvârșirea infracțiunii.In cauză, ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Teleorman, sub coordonarea procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman au efectuat cercetări în urma cărora, la data de 23 aprilie 2017, s-a dispus trimiterea în judecată, a celor 3 agenți de poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor deluare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual.Conform probatoriului administrat, faptele, comise în perioada august - noiembrie 2017, au constat în primirea unor sume de bani cuprinse între 50 și 200 lei de la conducătorii auto opriți în trafic și încălcarea atribuțiilor de serviciu cu ocazia constatării unor abateri săvârșite la regimul circulației pe drumurile publice.