Politisti de frontiera, cercetati pentru luare de mita

politist de frontiera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sapte politisti de frontiera din judetul Giurgiu sunt cercetati pentru luare de mita, fiind dusi la Parchetul Giurgiu, in urma unor perchezitii care au avut loc astazi, 17.07. 2019, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu – Rutier. Politistii de frontiera sunt suspectati ca luau bani de la soferii care intrau in tara a nu constata contraventii. Sentinta in dosarul a doi dintre cei mai buni medici din Iasi! Judecatorii au stabilit pedepse cu suspendare! Ei lupta pentru achitare ”Astazi, 17.07.2019, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, cu sprijinul Serviciului Anchete - Structura Centrala si al Ins ...