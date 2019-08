Politisti izbit in plin de un sofer beat, in timp ce incerca sa il opresca

politist 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un politist care incerca sa opreasca o masina a fost ranit de soferul acesteia, pe DN 18, in judetul Maramures. Dupa ce a fost prins, politistii au constatat ca soferul bause. Potrivit IPJ Maramures, un echipaj de politie a incercat, miercuri, sa opreasca o masina care mergea pe DN 18, la intrarea in comuna Vadu Izei, cu viteza mare. Soferul masinii si-a continuat drumul, acrosandu-l pe unul dintre politisti. In scurt timp soferul a fost prins, acesta fiind un barbat de 44 de ani, din Moisei. Testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat o concentratie de 0.17 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistul a fost transportat la Spitalul din Sighetu Marmatiei pentru ingrijiri medicale, iar soferul la politie ...