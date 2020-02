Politistii, aliat nou impotriva soferilor recalcitranti: discutiile vor fi inregistrate

Ministerul Afacerilor Interne a luat de curand o noua decizie, care le va usura munca politistilor de la Brigada Rutiera.

Potrivit ministrului Marcel Vela, politistii vor fi echipati cu aproximativ 9.000 de camere video care vor inregistra discutiile pe care oamenii legii le au cu soferii, iar in cazul unor neintelegeri, inregistrarea video va putea fi folosita ca proba in instanta.

“Vom cumpara camere video pentru fiecare politist de la Rutiera. Asta va eradica fenomenul coruptiei la Politia Rutiera, va responsabiliza politistul in dialog cu soferul si, in acelasi timp, soferul in dialog cu politistul, intrucat va exista proba video. Nu o sa mai gasiti in trafic deputati care injura politisti si nici politisti rutieri care abuzeaza de functia lor”, a spus ministrul Marcel Vela.

