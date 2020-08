Politistii au dat peste 9.700 de sanctiuni contraventionale, in ultima saptamana, pentru verificari privind limitarea raspandirii COVID-19

Angajatii Ministerului de Interne au dat peste 9.700 de sanctiuni contraventionale, in ultima saptamana, in urma verificarilor privind limitarea raspandirii noului coronavirus. In Bucuresti, politistii au ajuns, in urma unei sesizari, la un salon de evenimente unde avea loc o petrecere cu 170 de persoane, organizatorul evenimentului fiind amendat cu 10.000 de lei.