Politistii au inceput sa caute in gropile betonate din curtea monstrului de la Caracal

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anchetatorii au efectuat astazi primele sapaturi cu pick-hammerul in gropile betonate din curtea casei lui Gheorghe Dinca. Politistii au ridicat din aceste gropi probe, care i-au determinat pe anchetatori sa ia o decizie socanta: Casa lui Gheorghe Dinca ar putea fi demolata caramida cu caramida in cautare de noi probe. Noi dezvaluiri in cazul de la Caracal. Numarul politistului care l-a convins pe Gheorghe Dinca sa recunoasca era in agenda acestuia In zilele urmatoare anchetatorii vor demola si un zid de beton care a fost recent ridicat, zid in care anchetatorii banuiesc faptul ca ar fi fost ascunse probe. Anchetatorii au anuntat ca sapaturile in gropile betonate din curte vor continua si in zilele urmatoare. Daca ...