Politistii au intervenit pentru aplanarea unui conflict iscat dupa o sicanare in trafic; trei persoane au fost duse la audieri

Poliţiştii au intervenit, miercuri seară, pentru aplanarea unui conflict iscat după o şicanare în trafic, la Medgidia, trei persoane fiind duse la audieri, potrivit Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, "evenimentul s-ar fi produs pe fondul unei şicanări în trafic, care ar fi pornit din zona Berărie şi s-a terminat odată cu intervenţia poliţiştilor"."Mai exact, un echipaj de Poliţie, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a observat conflictul şi a intervenit, în zona Balada. Trei persoane au fost conduse la audieri. Cercetările continuă, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun", a transmis IPJ.

La faţa locului au fost prezenţi şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, nefiind însă necesară intervenţia acestora.



"Luptătorii SAS se aflau într-o acţiune de patrulare şi de menţinere a ordinii şi liniştii publice şi au ajuns în scurt timp la faţa locului, pentru a preîntâmpina o eventuală escaladare a conflictului", a menţionat IPJ Constanţa.