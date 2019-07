Politistii au intrat in taximetristi! MII de sanctiuni au fost deja date

taximetristi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 1.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 312.800 de lei, au fost aplicate de politistii de la transporturi si de la rutiera in prima jumatate a anului, in urma controalelor privind legalitatea desfasurarii transporturilor in regim "Taxi" si "in regim de inchiriere" in zona aeroporturilor din Romania, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane transmis duminica AGERPRES. "Au fost desfasurate 125 de actiuni punctuale, la care au participat 182 de politisti din cadrul structurilor de politie transporturi, 422 de politisti rutieri, 34 de specialisti din cadrul Registrului Auto Roman si 29 de jandarmi. Politistii au legitimat 2.862 ...