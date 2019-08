Politistii au prins o banda care le fura banii strainilor veniti in Centrul Vechi cu ajutorul fetelor din cluburi

Trei persoane au fost arestate preventiv si alte doua puse sub control judiciar in urma unor perchezitii facute de politistii din Capitala, inclusiv la cluburi din Centrul Vechi, intr-un dosar deschis dupa ce un cetatean german a reclamat ca, in urma unei seri petrecute in club, s-a trezit la spital, iar de pe card i-au fost furati bani.