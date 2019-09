Politistii au tras mai multe focuri de arma dupa un tanar care furase masina mamei lui. Acesta a facut accident

Politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii din Maramures au tras, sambata, cu armele din dotare pentru oprirea unui tanar de 18 ani, care conducea masina mamei lui. Aceasta i-a sesizat pe politisti ca fiul ei refuza sa ii restituie autoturismul. In cele din urma, tanarul a facut un accident. Potrivit IPJ Maramures, o femeie din Baia Mare a sesizat politia ca fiul sau refuza sa ii restituie autoturismul, pe care i l-a dat anterior. Politistii au inceput cautarile si au gasit masina in orasul Somcuta Mare, dar tanarul nu a oprit la semnalele oamenilor legii si a acrosat chiar masina de politie. Politistii au pornit in urmarirea acestuia, iar la iesire din localitatea Mesteacan, intrucat soferul nu s-a supus somatiilor, au fost trase focuri de ...