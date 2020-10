Politistii de la Rutiera au iesit, aseara, pe strazile din Constanta. Iata rezultatele

Au fost constatate 6 infracțiuni.



Noaptea trecută, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța, împreună cu cei ai Biroului Rutier Constanța, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii evenimentelor rutiere produse pe fondul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, precum și pentru verificarea respectării regimului legal de viteză.



În urma activităților, polițiștii rutieri au verificat 320 de vehicule și au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 7.400 de lei, dintre care 10 pentru depășirea limitei legale de viteză.



Totodată, au fost constatate 6 infracțiuni (4 pentru conducere sub influența alcoolului,1 pentru conducere fără permis de conducere și 1 pentru refuz de prelevare a mostrelor biologice), iar ca măsuri complementare au fost reținute 8 permise de conducere.



Exemple:



Polițiștii rutieri au identificat un tânăr, de 18 ani, care a condus un autoturism pe raza orașului Techirghiol, fără a poseda permis de conducere.



Polițiștii rutieri au identificat un bărbat, de 31 de ani, care a care a condus un autoturism pe strada Mircea cel Bătrân, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.