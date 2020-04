Politistii din Brasov au retinut talonul unei masini a ANPC, deoarece era prea ruginita

Politistii din Brasov au oprit in trafic, pentru control, soferul unei masini care apartine ANPC. In urma verificarilor, politistii au constatat ca autoturismul era extrem de ruginit, punand in pericol viata celor care se aflau in el. Soferul a primit un avertisment, iar talonul masinii a fost retinut. Politistii au transmis ca legea se aplica indiferent de calitatea detinatorului auto.