Politistii din Bucuresti au identificat o minora din Constanta ca autoare a apelului fals la 112

Poliţiştii din capitală, cu sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR, au identificat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o minoră de 16 ani, din Constanţa, ca autoare a apelului fals la 112, prin care a reclamat că e ţinută cu forţa într-un apartament din Bucureşti. “Persoana în cauză, o minoră de 16 ani, din județul Constanța, a declarat că nu s-a aflat în nicio clipă în pericol și că fost o farsă. Minora a fost condusă la sediul Serviciului Investigații Criminale din Poliția Sectorului 6, unde a fost audiată în prezența reprezentanțiilor D.G.A.S.P.C.”, au informat reprezentanţii Poliţiei Municipiului Bucureşti. Tânăra care a sunat la 112 a reclamat că este ţinută cu forţa într-un apartament din Bucureşti, aceasta indicând zona în care se află, dar fără a oferi detalii. "La ora 18,00 o tânără a apelat Dispeceratul 112 şi a reclamat că este ţinută cu forţa într-un apartament. A indicat o zonă, dar nu poate oferi detalii. Este în legatură telefonică cu poliţişti din DGPMB. În căutare sunt angrenate forţe din întreaga unitate de poliţie", informase Poliţia Capitalei, în cursul serii de vinery. Potrivit sursei citate, cercetările fuseseră declanşate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. AGERPRES / (AS – editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)