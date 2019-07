Politistii din Constanta au cautat azi-noapte soferi beti si drogati. Si au gasit. Acesta este bilantul

Noaptea trecută, începând cu ora 00.30 a avut loc o acţiune pe linie rutieră, pentru depistarea persoanelor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.Astfel, un bărbat de 26 de ani, locuitor al oraşului Cernavodă şi o femeie în vârstă de 25 de ani au fost surprinşi pe DC 86 conducând sub influenţa substanţelor psihoactive, rezultatul testării cu aparatul drug-test reieşind pozitiv. Pe acelaşi drum comunal a fost depistat şi un bărbat de 52 de ani ce conducea sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, conform IPJ Constanţa.Pe bulevardul Mamaia din staţiunea Mamaia, alţi doi şoferi, ambii de sex masculin, în vârstă de 31, respectiv 36 ani au fost depistaţi de poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța, conducând sub influenţa substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test rezultatul a fost pozitiv. Unul era locuitor al capitalei, iar celălalt, al Municipiului Galaţi.Tot ieri, 07 iulie, a fost depistat un bărbat, locuitor al localiăţii Corbu, în vârstă de 29 de ani pe strada Constanţei din localitatea Năvodari, conducând un automobil cu numere de înmatriculare expirate.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare penale.