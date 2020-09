Politistii din Constanta au prins soferi bauti ori fara permis

Ieri, 23 septembrie 2020, mai mulți șoferi care consumaseră alcool, dar și persoane aflat la volan, fără a avea permis au fost prinși de polițiștii din Constanța.La data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 10.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 24 de ani, care a condus un autoturism pe strada Dumbrăveni din municipiul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 21.20, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 01.00, patrula mixtă, formată din polițist din cadrul Secției 3 și jandarm al I.J.J. Constanța, a identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 01.20, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 47 de ani, care a condus un autoturism pe strada Independenței din oraș, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, au fost întocmite dosare penale.