Politistii din Prahova au folosit armamentul din dotare pentru a opri un scandal

Un scandal in care au fost implicate noua persoane, sase femei si trei barbati, a avut loc, duminica seara, in comuna prahoveana Tinosu. Unul dintre politistii sositi la fata locului a folosit armamentul din dotare in conditiile in care cei implicati nu s-au supus somatiei verbale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).