Politistii din Vaslui au deschis un dosar penal, dupa ce o pacienta a Spitalului Judetean a murit - Familia femeii reclama ca ar fi contactat o bacterie

Poliţiştii din Vaslui au deschis un dosar penal după ce o pacientă a Spitalului Judeţean a murit. Familia femeii a reclamat faptul că aceasta ar fi contactat în spital, după o operație, bacteria Clostridium Difficile, transmite MEDIAFAX.

Parascheva Mihalache, în vârstă de 77 de ani, a fost internată la Spitalul Judeţean Vaslui la sfârşitul lunii mai pentru o ecografie cardiacă, recomandată de medicul specialist. Femeia, diagnosticată cu ani în urmă cu virus hepatitic C, suferea în ultima vreme şi de bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC). Pentru că avea o tuse seacă, medicul pneumolog i-a recomandat investigaţii suplimentare, povestește Iulia Mihalache, fiica femeii.

Aceasta spune că, la trei zile după internare, și-a găsit mama în pat. Femeia le-a povestit fiicelor ei că a vrut să închidă geamul de la salon pentru că îi era frig, a alunecat şi a căzut. „Spitalul nu ne-a comunicat că mama a căzut, când am ajuns la ora 9 şi am aflat, am cerut o radiografie, s-a constatat că avea fracturi la mână stângă şi la femurul stâng. Deşi medicul curant a solicitat consult de ortopedie, abia la ora 19 a venit medicul ortoped, după ce m-am dus eu să îl caut. I-a dat doar anticoagulante", a continuat fiica femeii.

Pentru că starea pacientei se înrăutăţea, medicii au decis să o opereze la picior. „A trecut de pasul ăsta, după care a luat Clostridium. Doctoriţa ei mi-a zis că e bine, că o iau pe picioare acasă", a mai spus Iulia Mihalache .

Pe 19 iunie, Parascheva Mihalache a murit. Fiica ei susține că, potrivit medicilor legişti, cauza decesului a fost infecţia cu Clostridium Difficile care a dus la septicemie.

Fiica pacientei a depus mai multe sesizări la conducerea unităţii medicale, la Direcţia de Sănătate Publică, la Ministerul Sănătăţii și la Colegiul Medicilor, acuzând „indolenţa medicilor, lipsa de profesionalism, lipsa de comunicare... ar fi trebuit să comunice cu aparţinătorii. Preferam să moară acasă la ea".

Managerul Spitalului Județean Vaslui, Ana Rinder, confirmă infecția cu Clostridium.

„Este o anchetă în desfăsurare, sunt plângeri depuse de aparţinători către toate instituţiile statului. Aşteptăm să vedem ce zic aceste instituţii. (...) A fost o infecţie cu Clostridium la un moment dat, post-operator, care a fost declarată la DSP la momentul respectiv. Da, a existat", a declarat Ana Rinder, managerul Spitalului Judeţean Vaslui.

Conducerea spitalului susține că în urma sesizărilor anterioare depuse de fiica pacientei spitalul a fost verificat de mai multe instituții.

„Vă daţi seama că noi respingem vehement faptul că a murit cu zile, o să ne rezervăm dreptul, probabil, pe viitor să ne îndreptăm şi noi împotriva aparţinătorilor care fac afirmaţii calomnioase împotriva spitalului şi a medicilor în general. (...) Am dat răspunsuri, pentru că dumneai a depus plângere încă de la incidentul pe care l-a păţit mama ei în spital, am dat răspunsuri către toate instituţiile competente care ne-au anchetat în acest caz. Există reacţie din partea DSP-ului care ne-a făcut control, există reacţii din partea tuturor instiutuţiilor care ne-au controlat la momentul respectiv. Pacienta a avut un incident în spital, s-a cerut consult ortopedic, era după ora 12, medicul de gardă era în sala de operaţie cu o urgenţă medicală, când a ieşit din sală pacienta a fost consultată", a mai spus Ana Rinder.

Şi Direcţia de Sănătate Publică face verificări în acest caz şi aşteaptă raportarea infecţiilor nosocomiale de la reprezentanţii spitalului.

„Noi ne-am autosesizat, am fost la sesizarea familiei, am verificat condiţiile igienico-sanitare, infecţia cu Clostridium s-a declanşat, conform declaraţiei medicului curant, după terapia cu antibiotice (...) Noi am avut niste sesizări de la familie, le-am verificat. Pe timpul spitalizării pacientei nu au fost alte cazuri cu infecţie cu clostridium, aşteptăm raportările infecţiilor nosocomiale, nu ni s-au raportat astăzi vreo infecţie pe luna iunie şi o să investigăm în continuare", a declarat Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui. Aceasta a explicat faptul că raportarea infecţiilor nosocomiale se face lunar, până în data de 5 a lunii următoare.

Deocamdată, la Direcţia de Sănătate Publică Vaslui nu a ajuns rezultatul specialiștilor de la Medicină Legală.

Potrivit reprezentanților IPJ Vaslui, polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă.

„Am fost sesizaţi de spital că o persoană a decedat. Am fost sesizaţi prin fax în data de 20 iunie, facem cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă", a spus Bogdan Gheorghiţă, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.