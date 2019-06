Politistii iau in calcul ipoteza ca Marcel Lepa, asasinul lui Cristian Amariei, a fugit din tara cu destinatia Serbia

Cautarile celui care l-a ucis ieri pe politistul Cristian Amariei, de la IPJ Timis - Ordine Publica, sunt in plina derulare. Asasinul, Marcel Lepa, in varsta de 48 de ani, considerat a fi extrem de periculos este de negasit de aproape 24 de ore. Politistii care sunt pe urmele lui iau in calcul si ipoteza ca acesta sa fi parasit deja tara cu destinatia Serbia.

”Este doar o ipoteza care trebuie luata in seama. Cautarile terestre in care sunt sunt implicate sute de forte, dar si cele aeriene, in care se foloseste un elicopter, nu au dat pana acum nici un rezultat. Vorbim de o zona impadurita, cu vegetatie bogata. Granita este foarte aproape si, teoretic, acesta ar fi avut timp sa paraseasca tara cu destinatia Serbia”, ne-a dezvaluit unul dintre investigatorii implicati in operatiunea de cautarea a asasinului politistului rapus cu trei gloante trase de la mica distanta.

Proiectilele ucigase, de calibrul 7,65, au tintit gatul si pieptul politistului mort in misiune, iar arma este una de fabricatie sarbeasca a carei provenienta va fi stabilita, cel mai probabil, dupa capturarea lui Lepa.

Dupa cateva ore de survol asupra zonei, echipajul elicopterului folosit la misiunea de cautare aeriana a fost nevoit, in urma cu putin timp, sa aduca aparatul de zbor la sol pentru alimentare. Dupa ce rezervorul a fost din nou umplut, elicopterul a decolat iar pentru continuarea cautarilor asasinului Marcel Lepa.

