Politistii le-au cerut „parola” soferilor care voiau sa intre in Targoviste din cauza mitingului PSD

Orasul Targoviste a fost blocat duminica de politisti si jandarmi pentru mitingul PSD, iar masinile care nu apartineau locuitorilor din zona nu au fost lasate sa treaca de bariere. Oamenii au fost indignati de masurile de securitate considerate nefiresti pentru un miting electoral al partidului de guvernamant.

Imagini noi filmate de un sofer oprit arata insa o alta dimensiune a actiunii Politiei in sprijinul mitingului de la Targoviste. Un politist i-a cerut „parola” ca sa intre in oras!

Imaginile revoltatoare au fost difuzate pe Facebook de unul din soferii impiedicati sa intre in oras, relateaza Digi24, iar in dialogul cu agentul de circulatie acesta ii cere sa spuna „parola”. Omul voia sa ajunga pe stadion pentru meciul Chindia Targoviste contra echipei Metaloglobus Bucuresti.

Politist: Domnu’ sef, in parcare, va rog!

Sofer: Dar de ce? Nu putem sa trecem?

Politist: Nu, pentru ca nu aveti tichet si nu stiti nici parola.

Sofer: Despre ce tichet si despre ce parola este vorba?

Politist: Uitati cum are colegul din spate, da? Vedeti acolo in parbriz?

Sofer: Nu stiu, domne, despre ce e vorba.

Politist: Deci mi se confirma prin statie…Va rog, scoateti masina in afara partii carosabile.

Sofer: Domnule, vorbiti serios despre parola?

Politist: Exact. Este nevoie de o parola.

Sofer: Ce parola? Sa intri in oras?

Politist: Mergeti la miting?

Sofer: Nu, merg la meci, la Chindia.

Politist: Nu aveti cum. Decat pe jos, pentru ca tronsonul asta de drum este blocat.

Sofer: Pentru cine, domne? Pentru Dragnea?

Politist: Nu pentru Dragnea, eu stiu ca este un miting organizat. Mai mult nu pot sa va spun. Lasati masina aici.

Sofer: Sunteti de serviciu si respectati niste dispozitii comuniste cu parola?

Politist: Trageti, va rog, masina si puteti sa mergeti unde vreti.

